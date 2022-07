De férias em Belém, lateral ex-Paysandu visita a Curuzu: 'o pai sempre volta'

De férias em Belém, o lateral-direito Bruno Oliveira fez uma visita ao estádio da Curuzu nesta terça-feira (19). Jogador do Paysandu em 2019, o atleta atua, hoje, pelo Zakho SC, do futebol iraquiano.

Com a camisa bicolor, Bruno fez poucos jogos - 16 partidas e um gol marcado - mas mantém um vínculo forte com o Papão. Na visita, o jogador fez fotos das dependências do estádio, mostrou o gramado da Curuzu e disse para a Fiel: "o pai sempre volta".