Paysandu tira escudo do Remo de gráfico de ranking de torcidas e provoca: 'Os números não mentem'

O Paysandu provocou o Remo nas redes sociais nesta terça-feira, após a divulgação da pesquisa feita pelo Jornal O Globo/Ipec, em que aponta que a torcida do Papão é maior que a do Remo.

Na publicação, o Paysandu tirou o escudo do Remo do gráfico do Jornal O Globo e tirou onda com os números favoráveis.

“A maior da Amazônia, a maior torcida do Norte do Brasil. Os números não mentem. Não tem como comparar. É a Fiel!", publicou o Paysandu.

Na pesquisa realizada pelo Jornal O Globo/Ipec, o Paysandu aparece na 16ª colocação, já o Remo, seu maior rival, ocupa a 23ª posição.