Com proposta do Paysandu, atacante Lucão do Break não viaja com a delegação do Guarani-SP

Após o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmar ao O Liberal que existe uma proposta para contratar o jogador Lucão do Break, o atacante que defende o Guarani-SP ficou de fora da lista de relacionados do Bugre para a partida diante da Chapecoense-SC, na próxima quarta-feira (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Lucas Rossafa, de Campinas (SP).

O atacante Lucão do Break, de 30 anos, está na mira do Paysandu para o restante da primeira fase da Série C e, quem sabe, jogar o quadrangular decisivo da competição, que definirá os clubes que que estarão na Série B em 2023. Lucão está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Bugre Campineiro e esteve em campo em 30 partidas em 2022 marcando cinco vezes.

No radar do clube bicolor, Lucão do Break possui salário de R$ 55 mil, de acordo com o jornalista Lucas Rossafa. O jogador vive um jejum de gols pelo Bugre e não marca há oito partidas. Nesta temporada o atacante já havia passado por outro período de “seca” no Guarani, onde ficou 11 partidas sem balançar as redes.

Além de Lucão, o Paysandu possui interesse no volante paraense Rodrigo Andrade, de 25 anos, que é cria das categorias de base do Papão. O jogador pertence ao Vitória-BA e está emprestado ao Guarani-SP e defende o clube alviverde desde o ano passado. A intenção da diretoria do Paysandu é anunciar mais dois ou três jogadores para reforçar o elenco para a Série C.