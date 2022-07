Ranking de torcidas: Paysandu é maior que a do Remo e de clubes da Série A, diz pesquisa Ipec

Uma pesquisa feita pelo Jornal O Globo/Ipec, apontou as 26 maiores torcidas do Brasil. Foram entrevistadas 2 mil pessoas de forma presencial em 126 cidades do Brasil. Flamengo-RJ, Corinthians, São Paulo-SP e Vasco da Gama-RJ, respectivamente, formam o “pelotão de frente” das maiores torcidas. No Pará, a dupla Re-Pa também foi citada na pesquisa, com o Paysandu levando vantagem diante do Remo, seu maior rival.

O Ipec é um instituto composto por executivos que fizeram parte do Ibope. A pesquisa foi encomendada pelo Jornal O Globo e as entrevistas realizadas entre os dias 1º e 5 deste mês de julho. A pesquisa possui uma margem de erro de 2 pontos, tanto para mais, quanto para menos e o índice de confiança alcança 95%.

Dos clubes paraenses, o Paysandu ocupa a 16ª posição, de acordo com a pesquisa, alcançando 0,9% das respostas. O Papão está à frente de clubes da Série A, como Ceará-CE, Athletico Paranaense, América-MG, Goiás-GO e Coritiba-PR e até mesmo a Seleção Brasileira, que foi citada por torcedores. Já o Remo, ocupa a 23ª posição, onde foi escolhido por 0,3% dos entrevistados. Atrás do Leão estão o Goiás, Botafogo-SP e Coritiba.

A pesquisa foi realizada de formato espontâneo, sem que fosse apresentada opções aos torcedores, que poderiam citar dois times como resposta, com a pergunta “torce mais ou tem simpatia maior”. Os clubes da região sudeste lideram a pesquisa, com o Flamengo-RJ obtendo a maior parte dos entrevistados com 21,8%, o Corinthians-SP em segundo com 15,5 e São Paulo-SP com 8,2 fechando o “pódio” dos três primeiros. Palmeiras com 7,4% está na quarta posição e o Vasco-RJ na quinta com 4,2.

Confira a lista completa e os percentuais obtidos na pesquisa

1º - Flamengo – 21,8%

2º - Corinthians – 15,5%

3º - São Paulo – 8,2%

4º - Palmeiras – 7,4%

5º - Vasco – 4,2 %

6º - Grêmio – 3,2%

7º - Cruzeiro – 3,1%

8º - Internacional – 2,2%

9º - Santos – 2,2%

10º - Atlético-MG – 2,1%

11º - Bahia – 1,7%

12º - Botafogo-RJ – 1,3%

13º - Fortaleza – 1,3%

14º - Sport – 1,2%

15º - Fluminense-RJ – 1,1%

16º - Paysandu – 0,9%

17º - Ceará – 0,8%

18º - Vitória-BA – 0,7%

19º - Seleção Brasileira – 0,7%

20º - Santa Cruz-PE – 0,6%

21º - Athletico Paranaense – 0,5%

22º - América-MG – 0,4%

23º - Remo – 0,4%

24º - Goiás – 0,3%

25º - Botafogo-SP – 0,3%

26º - Coritiba – 0,3%