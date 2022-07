Remo lança segunda camisa para 2022; manto leva o nome de 'Glória'

O Remo anunciou a segunda camisa para a temporada 2022, na noite de segunda-feira (18). Em parceria com a Volt, o clube apresentou o uniforme, que foi batizado de 'Glória', e remete à tradição da década de 1970 e à modernidade, além dos triunfos conquistados vestindo a cor branca.

Clube azulino divulgou o novo manto do clube (Divulgação / Remo)

De acordo com o clube, o novo modelo também prestigia a história do Rei da Amazônia, trazendo referências aos 105 anos do Estádio do Baenão. Predominantemente branca, a camisa apresenta o escudo bordado. A gola polo é azul marinho, cor que também aparece nas mangas. Já na parte interna, a peça traz o “Rei da Amazônia” e o ano de fundação do clube, agregando identidade ao uniforme.

Preços

O torcedor poderá adquirir a nova camisa a partir desta terça (19), em todas as lojas oficiais, no valor de R$229,90 (masculina), R$239,90 (masculina plus), R$219,90 (feminina), R$219,90 (juvenil) e R$209,90 (infantil), com desconto para os sócios.

Remo também divulgou as camisas de goleiros (Divulgação Remo)

Camisas de goleiros

Além dessa camisa, também foram apresentadas as camisas para goleiros. Os modelos são das cores pêssego e preto. O escudo é vazado e foi produzido em TPU 3D, uma das tecnologias mais valorizadas do mercado. As golas polo contam com detalhes brancos, tom presente nos ombros, mangas e faixas laterais.

"Como inspiração, relembramos grandes uniformes clássicos e tradicionais do Mais Querido na década de 70, que ficou eternizada na história do Clube do Remo como uma das mais vitoriosas. Na década, o Leão Azul conquistou a Taça Norte-Nordeste em 1971 e venceu o tricampeonato paraense de 77, 78 e 79, entre outras conquistas. É a nova camisa de um Cube que já nasceu glorioso e honra a sua tradição"", detalhou o diretor do departamento, Renan Bezerra.