Nova camisa do Paysandu terá taças da Tríplice Coroa estampadas; veja detalhes

O Paysandu divulgou, nesta terça-feira, mais alguns detalhes sobre o seu novo terceiro uniforme, que celebra a Tríplice Coroa conquistada em 2002. Mesmo sem imagens do novo manto, a postagem, feita nas redes sociais, indica que estarão estampados os troféus das três conquistas do clube naquela temporada: o Parazão, a Copa Norte e a Copa dos Campeões.

VEJA MAIS

A postagem também informa que a camisa será divulgada, por completo, às 22h desta terça, no perfil oficial do Papão no Instagram. Outro detalhe: ela será amarela, em alusão à Seleção Brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo no Catar a partir de novembro.

Além do lançamento virtual, a camisa será lançada oficialmente durante grande evento realizado nesta quarta-feira, a partir das 18h, na Curuzu. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos a partir das 9h de quarta na central do Sócio Fiel Bicolor, do próprio estádio, para todos os torcedores - não apenas os associados.