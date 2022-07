Presidente do Paysandu confirma interesse em volante e atacante do Guarani-SP, que jogam a Série B

O Paysandu está no mercado e quer reforçar a equipe para o final da primeira fase da Série C, visando uma possível classificação para o quadrangular final. O clube busca reforços no futebol paulista, mais precisamente no Guarani-SP, um deles é o volante paraense, cria da base bicolor, Rodrigo Andrade e o outro é o atacante Lucão do Break. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em um breve contato com a reportagem, o presidente bicolor informou que o contato partiu do Paysandu, mas que as negociações seguem com o Bugre Campineiro, mas que o acerto com os jogadores ainda não foi realizado.

“Ainda não [ em relação ao acerto]. Existe a proposta”, disse, Ettinger.

VEJA MAIS

O volante Rodrigo Andrade é natural de Belém, está com 25 anos e foi revelado pelo próprio Paysandu, foi bicampeão paraense em 2016 e 2017 e conquistou o título da Copa Norte. Foi vendido ao Vitória-BA, passou pelo CSA-AL e está na segunda temporada no Guarani-SP. Em 2022 disputou 22 partida pelo Bugre e marcou um gol. O jogador pertence ao Vitória-BA e está emprestado ao Guarani. A última partida de Rodrigo Andrade pelo clube paulista foi no dia 19 de junho, contra o CSA-AL, pela Série B.

Já o atacante Lucão do Break, de 30 anos, está na sua segunda temporada no Guarani. Natural de Brasília (DF), Lucão balançou as redes cinco vezes nesta temporada em 29 partidas. Além do Bugre Campineiro, o jogador defendeu vários clubes como Sergipe-SE, Mogi Mirim-SP, Caxias-RS, Resende-RJ, São Bento-SP, América-RN, Criciúma-SP, Goiás-GO, Fluminense-RS e CRB. O atacante também teve passagem pelo futebol do Japão, Portugal, Maldávia e do Kuwait.