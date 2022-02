108 anos; internet reage ao aniversário do Paysandu

Em 108 de história, o Paysandu conseguiu feitos inigualáveis para um time de futebol do norte do país e levou o alviceleste paraense aos quatro cantos do continente. Em reconhecimento à grandeza, no dia do aniversário vários clubes, ex-jogadores e personalidades esportivas e da mídia prestaram homenagens ao Papão da Curuzu, através das redes sociais. Confira: