Tríplice Coroa! Com ídolos, Paysandu comemora 20 anos do feito com evento na Curuzu

O Paysandu realizou na noite de quarta-feira (20) um evento festivo, em comemoração aos 20 anos da Tríplice Coroa de 2002. Com a presença de ídolos e apresentação da nova camisa verde e amarela, o clube abriu os portões do Estádio da Curuzu para a presença dos torcedores e homenageou os ex-jogadores que estiveram nas conquistas.

Se para uns é momento de festa, para o elenco do Paysandu a história é outra. Em busca do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Márcio Fernandes treinou no final da tarde, em preparação para o jogo contra o Figueirense, pela 15ª rodada da Terceirona e a Fiel Bicolor acompanhou as atividades.

Já à noite, houve apresentação da nova camisa, em meio às músicas, charangas, bicolindas e o mascote do clube. Os heróis das conquistas do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa dos Campeões vieram ao gramado com vestidos com o manto bicolor verde e a amarelo, levando as três taças que consagraram o Papão.

Palavras dos ídolos

Entre os ídolos do Paysandu que estiveram presentes estavam Albertinho, Charles Guerreiro, Jobson, Gino, Lecheva, Ronaldo, Sandro Goiano, Vandick, Vanderson, Vélber e Zé Augusto. Os 'másters' do Paysandu encararam os sócios bicolores em um amistoso, vencido pelos ídolos do clube por 5 a 0.

"É uma coisa extraordinária. Já imaginava que seria dessa grandeza por conhecer a torcida do Paysandu. É muito legal porque respondemos dentro de campo, a galera conseguiu fazer os gols dentro de campo. Mostra a grandeza do Paysandu, ainda tem uma torcida para o clube para esse ano [o acesso]", disse o capitão das conquistas, o Gino.

Quem também conversou com a reportagem foi o maior artilheiro do clube no século, Zé Augusto. O ex-atacante aproveitou para comemorar as homenagens aos ex-jogadores com eles ainda em vida.

"É o momento para homenagens mesmo. É muito legal rever os ídolos, aqueles que fizeram história e em vida. O carinho que a gente recebe do torcedor não tem preço. Todos os 11 títulos [que conquistei] teve importância [na minha carreira]. Quando reúne tantas feras é porque teve títulos e títulos é o que fica marcado. Paysandu é o maior campeão e tem a maior torcida da Amazônia", disse o Zé da Fiel.

Mercado

Durante o evento, ainda deu tempo para o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, falar de mercado de transferências. O mandatário do Papão atualizou como está a busca do clube por reforços para a reta final da Série C:

"Estamos no mercado, não está fácil de achar jogador. Trouxemos o Dalberto, mas estamos ainda atrás de mais um zagueiro, um meia e mais um centroavante. Mas não está fácil. Estamos procurando, direto trabalhando e vamos ver o que vem por aí. Temos até o dia 3 de agosto com a janela aberta e vamos apresentar alguém", revelou Ettinger.

Série C

Paysandu x Figueirense ocorre na próxima segunda-feira (25), às 18h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.