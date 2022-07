Paysandu: fisioterapeuta revela evoluções no tratamento das lesões de Ricardinho e Bileu

O fisioterapeuta do Paysandu, Junior Furtado, concedeu entrevista ao jornalista Agripino Furtado, da Rádio Liberal, e atualizou como estão o tratamento das lesões do meia Ricardinho e do volante Bileu. Primeiro, Junior explicou a situação de Ricardinho, que sofreu uma contusão no tendão de aquiles.

"Esses dois casos são cirurgicos. O Ricardinho está há pouco mais de três meses de cirurgia pelo tendão de calcanho, que a gente conhece como tendão de aquiles. Semana que vem, dia 17, vamos fazer avaliações mais específicas com o atleta no laboratório da Universidade Federal do Ceará (UFC), já para ter uma noção do que está faltando, trazendo à tona parâmetros científicos que possam ajudar com qualidade na recuperação do nosso atleta", afirmou.

O último jogo de Ricardinho foi o segundo Re-Pa da final do Campeonato Paraense de 2022, no início do mês de abril. Na ocasião, o meia até chegou a balançar as redes, mas saiu de campo com 20 minutos de jogos, devido à grave lesão.

Bileu

Já o volante Bileu, com uma lesão ligamentar no joelho direito, não joga desde as semifinais do Parazão, contra o Águia de Marabá. O jogador, de acordo com o fisioterapeuta do Paysandu, tem uma previsão de recuperação de seis meses e está próximo de iniciar a reta final.

"O Bileu operou um pouquinho depois, uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho. São seis meses de recuperação, está fechando o terceiro mês agora, dia 30. Está [se recuperando] muito bem, a cirurgia foi muito bem executada pelo doutor Edilson Andrade, ortopedista do clube, e estamos em recuperação ativa com ele. A gente espera já fazer as avaliações específicas para entrar na reta final de tratamento", concluiu Junior.

Ainda sem Ricardinho e Bileu, o Paysandu encara o Figueirense na próxima segunda-feira (25), às 18h, no Estádio da Curuzu, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a cobertura completa da partida pela transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.