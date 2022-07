Opção imediata para jogo contra o Figueirense, Douglas sai mancando de treino nesta quarta-feira

Disposto a alcançar o topo da Série C, o Paysandu continua treinando para a partida contra o Figueirense, pela 16ª rodada da competição. Durante trabalho com bola na tarde desta quarta-feira, na Curuzu, um jogador deixou o gramado com dores e pode ser desfalque no setor defensivo.

O zagueiro Douglas deixou o treino aberto acompanhado de um funcionário do clube. Segundo a assessoria de imprensa, o atleta saiu de campo com dores no joelho devido um baque, mas não confirma se ele segue entre os possíveis relacionados. Assim, o técnico Márcio Fernandes pode ter que optar pelos únicos atletas disponíveis no setor, uma vez que Marcão segue suspenso e Lucas Costa lesionado.

Caso as expectativas se confirmem, é possível que o treinador opte por Genílson, que está de volta ao time, e Bruno Leonardo, também apto. O Paysandu recebe o Figueirense na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, no estádio da Curuzu. Atualmente, o time segue na vice-liderança da competição, com 26 pontos, três a menos que o Mirassol, líder da Série C, com 29 pontos. Veja o momento em que Douglas deixa o gramado da Curuzu.

O adversário dos bicolores está logo abaixo na tábua classificatória e precisa pontuar para se manter no G4. Com 25 pontos, o Figueirense segue na quinta posição, com um ponto a menos que os bicolores. Em caso de vitória, o Paysandu praticamente encaminha classificação para a próxima fase da Série C.

O provável time titular do Paysandu para o confronto pode ser formado por Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genilson, Bruno Leonardo e João Paulo; Mikael, Wesley e José Aldo; Marlon, Robinho, Toscano (Dalberto).