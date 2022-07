Mesmo com derrota, Paysandu ainda mantém chances de classificação na Série C acima dos 95%

A derrota diante do Vitória ainda manteve o Paysandu com elevadas chances de classificação à próxima fase da Série C. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pelo site Chance de Gol. De acordo com o estudo, o Bicola tem 97% de probabilidade de alcançar a próxima etapa da Terceirona.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Outro ponto positivo foi a manutenção das chances de rebaixamento. Mesmo com o resultado negativo, o Papão tem quase 0% de probabilidade de ser rebaixado à Série D neste ano.

VEJA MAIS

No momento, o Paysandu está na vice-liderança da Série C, com 26 pontos conquistados em 15 partidas. O clube bicolor está a cinco pontos à frente do Remo, primeiro time fora do G-8.

Ainda de acordo com o Chance de Gol, a "pontuação de corte" para garantir uma vaga nos quadrangulares é 28. Para alcançar esse patamar, o Papão precisa empatar dois dos últimos quatro jogos da Terceirona.

Nas quatro rodadas que restam até o final desta etapa da competição, o Paysandu enfrenta o Figueirense-SC, Campinense-PB, Altos-PI e Floresta-CE. Todas as equipes tão atrás do Papão na tabela.

O Paysandu volta a campo pela Série C na próxima segunda-feira (25), pela 16ª rodada do torneio, contra o Figueirense-SC, às 18h, na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.