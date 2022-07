Paysandu divulga novo uniforme com homenagem à Tríplice Coroa; vídeo

O Paysandu anunciou na noite desta terça-feira (19) a nova camisa para a temporada, chamada Tríplice Coroa. O manto é em homenagem aos títulos do Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa dos Campeões de 2002.

A camisa também leva detalhes em verde, em alusão à Seleção Brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo no Catar a partir de novembro. Vale lembrar, em anos de Mundial, o Paysandu já fez camisas semelhantes à de seleções como o Uruguai, Argentina, Inglaterra e outros.

Além do lançamento virtual, a camisa será lançada oficialmente durante grande evento realizado nesta quarta-feira (20), a partir das 18h, na Curuzu. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos a partir das 9h de quarta na central do Sócio Fiel Bicolor, do próprio estádio, para todos os torcedores - não apenas os associados.

Preços

MASCULINA: R$249

FEMININA: R$238

JUVENIL: R$235

INFANTIL: R$230

Confira a nota de lançamento da camisa:

O dourado das três taças que renderam o título de Tríplice Coroa para o Paysandu, agora estampam nosso novo manto! 💛🏆

Só quem viveu os campeonatos de 2002 sabe o quão emocionante é ouvir essa narração.

Esse marco histórico pro Papão pode ter sido uma das tuas primeiras lembranças, a mais marcante ou uma que tu só ouve falar.

De qualquer forma, a vitoria em três campeonatos (Estadual, Copa Norte e Copa dos Campeões) é rara, indescritível e um dos nossos maiores orgulhos.

Por isso, 20 anos depois, eternizamos essa conquista na camisa Tríplice Coroa! 👑👑👑

Disponível em versão Feminina, Masculina, Juvenil e Infantil. É possível personalizar com nome e número em qualquer loja Lobo.

Curtiu o novo manto? Então compartilha com todos os bicolores!