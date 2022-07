Ex-Paysandu, técnico Brigatti deixa concorrente do Remo na Série C, após divergência com a diretoria

Após derrota para o Volta Redonda-RJ dentro de casa, o Manaus-AM ficou sem técnico. João Brigatti ex-Paysandu e seu auxiliar Vaguinho Santos, não fazem mais parte da comissão técnica do Gavião. Brigatti deixou o clube amazonense por divergência com a diretoria do Manaus.

O treinador comandou o Manaus por três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota na Série C. Brigatti agradeceu ao Manaus e explicou a saída do clube.

“Estou fora do comando do Manaus-AM por divergência de ideias com a diretoria. Agradeço a oportunidade e vamos seguir a nossa caminhada em outro clube”, disse.

João Brigatti, de 58 anos, estava no América-RN na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e deixou o Mecão para assumir o Manaus. Na carreira acumula passagens pela Pontr Preta-SP, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE, além do Oeste.

O técnico comandou também o Paysandu. A primeira passagem de João Brigatti pelo Papão da Curuzu foi em 2018 e iniciou o trabalho de 2019, mas deixou o clube ainda no Parazão. O treinador voltou a Curuzu na reta final da Série C de 2020, mas não conseguiu levar o clube bicolor ao tão sonhado acesso à Série B.

Ele está de volta

Para o lugar do técnico João Brigatti, a diretoria do Manaus trouxe novamente Evaristo Piza, que deixou o clube nortista há três rodadas, justamente para chegada de Brigatti.

Tabela

O Manaus está na 11ª posição na Série C com 21 pontos, mesma pontuação do Remo, que ocupa a nona colocação. O Gavião da Amazônia luta por uma vaga na próxima fase da competição e terá pela frente o Atlético-CE, no próximo sábado (23), às 15h, no Ceará (CE), pela 16ª rodada da Terceirona.