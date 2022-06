Adversário da dupla Re-Pa na Série C anuncia contratação de técnico ex-Paysandu

O Manaus-AM anunciou João Brigatti, ex-Paysandu, como o novo treinador da equipe para dar sequência na Série C do Campeonato Brasileiro. A oficialização da contratação foi feita na última terça-feira (28). O técnico estava no comando do América-RN, que disputa a Quarta Divisão do Brasileirão.

Atualmente, o Manaus está na 12° posição na tabela da Série C, com 17 pontos. O principal objetivo do treinador é evitar o rebaixamento da equipe e colocá-la na briga pela classificação.

Brigatti teve duas passagens pelo Paysandu como treinador: uma em 2019/2018 e outra em 2020. Na primeira vez no Papão, o técnico tinha a missão de evitar o rebaixamento da equipe bicolor para Série C, no entanto, o tempo de trabalho não foi o suficiente. João terminou a Terceira Divisão com cerca de 43% dos pontos disputados na Série B. Ao todo, foram 34 jogos pelo Bicola e 5 vitórias.

Além do Paysandu, Brigatti já comandou Ponte Preta-SP, Sampaio Corrêa-MA e Santa Cruz-PE. A nova comissão do Manaus também conta a partir de agora com Vaguinho Santos, como auxiliar.

João Brigatti já deve comandar a equipe no próximo jogo contra o Ferroviário-CE. O jogo será na Arena Amazônia, no sábado (2), a partir das 17h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)