Durante comemorações da Tríplice Coroa, presidente do Paysandu revela busca por meia

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, revelou em entrevista ao O Liberal, durante as comemorações dos 20 anos da Tríplice Coroa, a busca por um meia. Como já havia sido antecipado, o clube mantém a busca por um zagueiro e um centroavante, mas agora, o Papão busca reforçar mais uma posição:

"Estamos no mercado, não está fácil de achar jogador. Trouxemos o Dalberto, mas estamos ainda atrás de mais um zagueiro, um meia e mais um centroavante. Mas não está fácil. Estamos procurando, direto trabalhando e vamos ver o que vem por aí. Temos até o dia 3 de agosto com a janela aberta e vamos apresentar alguém", contou Ettinger.

VEJA MAIS

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (25), às 18h, contra o Figueirense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida ocorre no estádio da Curuzu e tem cobertura completa pelo lance a lance do portal OLiberal.com.