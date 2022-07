Novo reforço do Paysandu, Dalberto chega a Belém e realiza exames médicos na Curuzu

O homem gol está na área! Recém-contratado pelo Paysandu, o atacante Dalberto chegou a Belém na madrugada desta segunda-feira (18) e, pela tarde, realizou exames clínicos no departamento médico bicolor. A perspectiva é que o centroavante participe das atividades com o restante do elenco já a partir desta terça-feira (19), na Curuzu.

As imagens do desembarque do jogador foram divulgadas pelas redes sociais do clube. Nas fotos é possível ver qual o número que Dalberto deve usar no sistema de numeração fixa do Paysandu: o 26.

Jogador chegou antes do elenco

Após perder para o Vitória-BA no último domingo (17), em Salvador, o elenco do Paysandu deveria desembarcar em Belém na manhã desta segunda-feira (18). No entanto, o voo com a delegação alviceleste foi desviado para Macapá (AM), devido a uma interdição da pista no Aeroporto Internacional de Belém.

Em Val-de-Cans, uma aeronave de pequeno porte apresentou defeito no trem de pouso, que se recolheu no momento da aterrissagem. O avião derrapou e ficou parado na pista, que teve que ser interditada.

Números de Dalberto

Dalberto é potiguar de Beto Fernandes (RN) e iniciou a carreira no América-RN. Além disso, o jogador teve passagens pelo Alecrim-RN, ABC, Mirassol-SP e Londrina-PR. O centroavante atuou também pelo Sampaio Corrêa-MA, Juventude-RS, Chapecoense-SC, Sport-PE e Curitiba-PR. Na atual temporada, Dalberto entrou em campo 20 vezes e marcou três gols.