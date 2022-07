Poucos gols e polêmica na pandemia: conheça Dalberto, reforço do Paysandu para o ataque; vídeo

Como informado mais cedo por O Liberal, o Paysandu anunciou a contratação do atacante Dalberto, de 27 anos, que pertencia ao CSA. O jogador foi o primeiro da lista de reforços anunciada pelo diretor bicolor Roger Aguilera. O atleta chega com polêmica e poucos gols no currículo.

Punido

Em setembro de 2021, o Coritiba, ex-clube do atacante, afastou Dalberto. O motivo? O jogador foi flagrado em festa no meio da pandemia da covid-19. Vídeos começaram a circular nas redes sociais em uma casa noturna, em Balneário Camboriú-SC.

Após a torcida cobrar a direção do Coxa, o clube confirmou o caso e puniu o jogador, o tirando do jogo seguinte, contra o Brusque. Dalberto foi multado administrativamente e foi reintegrado duas semanas depois.

Números

Outro fator que gera dúvidas sobre o rendimento que Dalberto pode ter no Paysandu são os poucos gols na carreira. Desde 2021, o atacante tem apenas três gols marcados - todos no CSA. No Coritiba e no Sport, o jogador não balançou as redes em 2021.