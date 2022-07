Paysandu possui interesse no atacante Dalberto, do CSA, confirma diretor de futebol do time alagoano

O Paysandu está no mercado e busca jogadores para a sequência da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, mas também de olho em uma possível disputa do quadrangular final e quem sabe, buscar o acesso para a Série B. Um dos jogadores que está no radar do Papão da Curuzu é o atacante Dalberto, de 27 anos, que está disputando a Série B pela equipe do CSA-AL. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube alagoano, Raimundo Tavares.

Em conversa com a equipe de O Liberal, o diretor de futebol do CSA, confirmou que existe o interesse do Paysandu no atleta, mas que o assunto está sendo tratado diretamente com o presidente do Azulão, Omar Coelho.

“Eu assumi o cargo de diretor a pouco tempo, mas o que posso dizer é que existiu o contato do Paysandu pelo atleta, mas esse contato é direto com o presidente. O Dalberto é um bom jogador, tem nome, currículo, mas não rendeu o esperado. Não podemos dizer que ele está fora dos planos, mas existem propostas por ele”, disse.

A negociação entre os clubes se daria por empréstimo, com as equipes dividindo o salário do atleta até o fim da temporada. Dalberto é potiguar de Beto Fernandes (RN), iniciou a carreira no América-RN, teve passagens pelo Alecrim-RN, ABC, Mirassol-SP e Londrina-PR. Atuou também pelo Sampaio Corrêa-MA, Juventude-RS, Chapecoense-SC, Sport-PE e Curitiba-PR. Na atual temporada Dalberto entrou em campo 20 vezes e marcou três gols.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, para saber um posiconamento do clube, mas até o momento não obteve resposta.