Oficial: Paysandu anuncia contratação do atacante Dalberto, ex-CSA; vídeo

O Paysandu anunciou nesta quarta-feira (13) a contratação do atacante Dalberto, de 27 anos. O jogador, que pertencia ao CSA-AL, clube pelo qual disputava a Série B do Brasileirão, hega ao Papão por empréstimo até o final da temporada. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Em conversa com a reportagem, o diretor de futebol do CSA confirmou que existe o interesse do Paysandu no atleta, mas que o assunto estava sendo tratado diretamente com o presidente do Azulão, Omar Coelho.

Horas mais tarde, em uma live no canal oficial do Paysandu no YouTube, o executivo de futebol bicolor, Fred Gomes, anunciou oficialmente o acerto com o jogador. De acordo com ele, a contratação do atleta foi um pedido feito pelo técnico Márcio Fernandes. Além disso, ele disse que o Papão segue no mercado em busca de mais reforços.

"Ele [Márcio Fernandes] solicitou peças para qualificar o elenco. Hoje temos um plantel de 30 jogadores, mas com apenas 28 disponíveis. O Dalberto tem características de extremo e falso nove. Por onde passou tem títulos e acessos. Estamos no mercado ainda e temos até o dia três de agosto para anunciar nomes", explicou.

Mesmo vindo de um clube da Série B do Brasileirão, em que há uma janela de transferências a ser respeitada, Dalberto pode estrear logo pelo Paysandu. De acordo com Fred Gomes, devido ao fato da transferência ocorrer entre clubes de divisões diferentes, o atacante poderá jogar antes do dia 18 de julho, data de reabertura da janela da Segunda Divisão.

"Nós não fazemos parte da janela. A janela existe só para times das séries A e B. Como não participamos dessas divisões, podemos contratá-lo normalmente. Até hoje (13 de julho), podemos inscrever 50 atletas. Depois, no dia 3 de agosto, podemos fazer oito trocas", explicou.

Quem é o atacante Dalberto?

Dalberto é potiguar de Beto Fernandes (RN), iniciou a carreira no América-RN, teve passagens pelo Alecrim-RN, ABC, Mirassol-SP e Londrina-PR. Atuou também pelo Sampaio Corrêa-MA, Juventude-RS, Chapecoense-SC, Sport-PE e Curitiba-PR. Na atual temporada, Dalberto entrou em campo 20 vezes e marcou três gols.