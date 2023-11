Com meta de 20 mil sócios, Paysandu lança novo sócio-torcedor e faz promoção; veja planos e valores

O Paysandu lançou em suas redes sociais os novos planos do programa sócio-bicolor para a temporada 2024. O clube alviceleste irá disputar a Série B na próxima temporada e realizou mudanças nos planos e aumentou benefícios aos associados, porém, o sócio precisará realizar check-in em algumas categorias. A diretoria do clube bicolor também lançou uma promoção para quem tornar-se sócio-torcedor.

O novo sócio-torcedor do Paysandu contará com três planos, incluindo o “Lobinho”, porém cada plano terá três categorias diferentes. Em algumas categorias, o associado adimplente terá que realizar um check-in, para poder ter acesso às partidas do Papão, além de ter preferência na hora de garantir ingressos para acompanhantes, veja os planos e suas categorias:

CADEIRA BICOLOR

Categoria Diamante

Acesso livre em todos os jogos

Preferência na compra de até dois ingressos para acompanhante

Categoria Platina

Acesso gratuito ao jogo mediante check-in

Preferência de compra de um ingresso para acompanhante

Categoria Ouro

Acesso com check-in, mediante a pagamento de 50% no valor do ingresso

Preferência de compra de um ingresso para acompanhante

BANCADA FIEL

Categoria Diamante

Acesso livre a todos os jogos

Preferência de compra de até dois ingressos para acompanhante

Categoria Platina

Acesso gratuito ao jogo mediante check-in

Preferência de compra de um ingresso para acompanhante

Categoria Ouro

Acesso com check-in mediante o pagamento de 50% do valor do ingresso

Preferência de compra de um ingresso para acompanhante

LOBINHO DA CURUZU

Acesso gratuito mediante a check-in (setores arquibancada e cadeira)

Prioridade na seleção dos Lobinhos em campo para a entrada com os jogadores

Participação em eventos e sorteios exclusivos para crianças

Valor promocional de black friday

O clube lançou também uma promoção nos planos anual e semestral, veja os valores e o desconto da promoção do sócio-bicolor;

CADEIRA BICOLOR

Categoria Diamante – Anual e semestral – R$240 – Na promoção o valor fica em R$168

Categoria Platina – Anual e semestral – R$180 – Na promoção o valor fica em R$126

Categoria Ouro – Anual e semestral – R$120 – Na promoção o valor fica em R$84

BANCADA FIEL

Categoria Diamante – Anual e semestral – R$150 – Na promoção o valor fica em R$105

Categoria Platina – Anual e semestral – R$100 – Na promoção o valor fia em R$70

Categoria Ouro – Anual e semestral – R$70 – Na promoção o valor fica em R$50

LOBINHO DA CURUZU – Anual e semestral – R$17 – Na promoção o valor fica em R$13

Meta Bicolor

As novas adesões ao programa Sócio-Bicoloe podem ser feitas a partir das 14h desta terça-feira (21), na Loja Lobo do Shopping Boulevard. O desconto vale para adesões realizadas até o dia 24 de novembro e a meta do Paysandu é alcançar a marca de 20 mil sócios.