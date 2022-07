Depois de vitória sobre norte-americana, Amanda Lemos deve encarar Marina Rodriguez no UFC 280

Depois da excelente vitória sobre Michelle Waterson no último sábado (16), Amanda Lemos já tem uma nova luta marcada. Segundo o site Combate.com, no peso-palha, a paraense vai enfrentar a gaúcha Marina Rodriguez no UFC 280, marcado para o dia 22 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

A paraense finalizou a norte-americana Michelle Waterson no UFC Long Island e conquistou o bônus de performance da noite. Além disso, Amanda Lemos subiu três posições no ranking da divisão e é a oitava colocada.

A adversária da paraense é a número três do ranking e está em ótima fase na carreira. Marina tem quatro vitórias seguidas na organização é cotada, assim como a Amanda, como uma das possíveis futuras campeãs.

O combate, se confirmado pelo UFC, será de acordo com o pedido de Amanda Lemos, que disse que gostaria de lutar no evento em Abu Dhabi, que terá duas disputas de cinturão: no peso-galo, Aljamain Sterling encara TJ Dillashaw e, no peso-leve, Charles do Bronx enfrenta Islam Makhachev.

A luta entre Amanda e Marina pode ser decisivo para definir a próxima desafiante ao cinturão de Carla Esparza, já que a revanche com a norte-americana Rose Namajunas não parece está próxima.

Amanda Lemos tem seis triunfos no UFC e é a terceira atleta da categoria com mais vitórias pela via rápida (nocaute ou finalização) do Ultimate.

A paraense vinha de uma sequência de cinco vitórias no evento até perder para Jéssica "Bate-Estaca". Mas, diante de Waterson, a atleta se recuperou e venceu bem.

Aos 35 anos, Amanda Lemos tem um cartel com 12 triunfos, apenas duas derrotas e um empate.

