Paraense Amanda Lemos finaliza Michelle Waterson, ganha bônus e volta a vencer no UFC

A paraense Amanda Lemos venceu a americana Michelle Waterson no último sábado (16) e conquistou mais uma vitória no UFC. O resultado veio após uma finalização aos 1min48s do segundo round, quando a lutadora brasileira encaixou uma guilhotina na adversária. Agora Amanda tem um cartel com 12 vitórias, duas derrotas e um empate no MMA.

A vitória de Amanda rendeu à brasileira o prêmio de performance da noite do UFC. Com isso, a lutadora ganhou um bônus de premiação de 50 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 270 mil nas cotações atuais.

A luta

No primeiro round, após um breve período de estudos, as lutadoras partiram para a trocação. Amanda respondia bem aos chutes de Waterson, mas acabou sendo derrubada. Apesar disso, a brasileira travou bem o jogo de chão da americana e conseguiu sair por cima.

No segundo round, Amanda aproveitou um erro de Waterson para acabar com a luta. Michelle tentou derrubar mais uma vez a brasileira, que conseguiu escapar. Logo na sequência, porém, a brasileira puxou para a guarda e finalizou na guilhotina.

Número 11 da divisão, Amanda Lemos deve subir uma posição no ranking do UFC, já que a americana é a atual décima colocada.