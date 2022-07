Após vitória no UFC, paraense Amanda Lemos entra no top 10 da categoria peso-palha

A paraense Amanda Lemos fez bonito e venceu a norte-americana Michelle Waterson no último sábado (16), no UFC Long Island. Com isso, a lutadora chegou a sexta vitória na organização e se recuperou da derrota para a ex-campeã do peso-palha Jéssica "Bate-Estaca". Além disso, a atleta subiu três posições e entrou no top 10 do ranking da categoria.

Na última segunda-feira (18), o UFC fez a atualização completa do ranking e, agora, Amanda Lemos, que estava na 11° posição, é a oitava colocada da divisão. Assim, a paraense fica cada vez mais perto de uma disputa de cinturão.

ranking do peso-palha Divulgação / UFC

A atual campeã do peso-palha é a norte-americana Carla Esparza. A divisão é uma das mais emboladas do UFC, com várias lutadoras brigando pela disputa de cinturão. Além de Amanda, o Brasil tem outras seis atletas no ranking: Marina Rodriguez (3°), Mackenzie Dern (4°), Jéssica "Bate-Estaca" (6°), Amanda Ribas (10°), Virna Jandiroba (12°) e Luna Pinheiro (15).

Amanda é um dos principais nomes da categoria dos palhas e é cotada como uma das possíveis futuras campeãs do UFC. Havia até uma expectativa de que uma vitória sobre Jéssica "Bate-Estaca" poderia render a disputa de cinturão.

VEJA MAIS

A vitória por finalização sobre Michelle Waterson ainda colocou a paraense no top 3 das atletas da categoria com mais vitórias pela via rápida (finalização ou nocaute). Até o momento, Amanda tem quatro.

A paraense ainda conquistou o bônus de 50 mil dólares por performance da noite e mostrou que ela, que vem da luta em pé, está melhorando em outras áreas.

VEJA MAIS

Aos 35 anos, Amanda Lemos tem 12 vitórias, apenas duas derrotas e um empate na carreira. A expectativa da paraense é de que em outubro, no UFC 280, ela já volte a subir no octógono.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)