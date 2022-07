Paraense Deiveson Figueiredo sobe no ranking peso-por-peso do UFC

Campeão linear do peso-mosca do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo subiu no ranking peso-por-peso do Ultimate. Daico saiu da 10° posição e foi para a oitava colocação. O “Deus da Guerra” passa a ocupar o lugar que era de Max Holloway, ex-campeão dos penas, que foi derrotado recentemente por Alexander Volkanovski.

O ranking peso-por-peso do UFC é onde os melhores lutadores das organizações estão posicionados. Atualmente, o Brasil tem dois atletas nesta lista: Deiveson Figueiredo e Glover Teixeira, ex-campeão da categoria meio-pesado.

A lista é encabeçada pelo atual campeão dos meio-médios, Kamaru Usman. No top 3 do ranking aparecem Alexander Veljanovski em segundo e Israel Adesanya em terceiro.

ranking ufc Divulgação / UFC

Como o paraense é o campeão dos moscas, ele aparece no topo do ranking da categoria e é seguido por Brandon Moreno e Kai Kara-France. Os dois lutadores, adversários de Daico, se enfrentam no próximo dia 30 de julho pelo cinturão interino da divisão.

Após a disputa, o vencedor do combate irá enfrentar Deiveson para a unificação do cinturão. O paraense não conseguiu se recuperar de uma lesão nos dedos das mãos e por isso não vai lutar agora. Daico deve retornar ao octógono somente no final do ano.

Deiveson está no UFC desde 2017. Aos 34 anos, o paraense tem um cartel com 24 vitórias, duas derrotas e um empate.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)