Após polêmica com disputa de cinturão interino do UFC, Deiveson Figueiredo muda tom e aceita a luta

Após muita polêmica envolvendo Deiveson Figueiredo e a disputa de cinturão interino dos moscas, Daico decidiu mudar a postura e aceitar o combate. Atual campeão da categoria, o paraense ficou indignado com a decisão do UFC de colocar Brandon Moreno e Kai Kara-France para disputarem pelo título, mas agora, o “Deus da Guerra” disse que “está tudo bem”.

“Essa luta vai acontecer no fim do mês. Estarei lá para acompanhar, para ver o campeão interino. Depois disso, em dezembro ou janeiro, vou encarar o vencedor”, declarou o paraense em entrevista ao “The Schmo”.

Deiveson recuperou o cinturão em janeiro deste ano após vencer Brandon Moreno. Após a luta, o paraense chegou a pedir um quarto combate contra o mexicano, no entanto, Daico foi alvo de vários comentarios racistas por parte de torcedores do adversário e, por isso, desistiu de enfrenta-lo. O outro nome da lista era o neozelandês Kai Kara-France.

Como o paraense se recupera de uma lesão nos dedos das mãos, o UFC decidiu que os dois possíveis desafiantes de Deiveson se enfrentarão pelo título interino no dia 30 de julho. Assim, Daico e o vencedor do combate farão a unificação dos cinturões depois.

O paraense deu várias declarações criticando a decisão do Ultimate. Chegou a chamar o cinturão "plástico". Além disso, um dos motivos para o rompimento com o ex-empresário Wallid Ismail seria o fato do agente não ter comunicado da negociação da disputa.

Agora, o campeão dos moscas é agenciado pela empresa VaynerSports e terá o ex-lutador Urijah Faber como empresário.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)