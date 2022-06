Deiveson Figueiredo fecha parceria e Urijah Faber é o nome empresário do paraense

O paraense Deiveson Figueiredo anunciou que a partir de agora o ex-lutador do UFC Urijah Faber é o seu novo empresário. A decisão do atual campeão do peso-mosca da organização vem após encerrar a parceria com Wallid Ismail. Recentemente, Daico deu diversas entrevistas em que falou sobre a relação estremecida com o ex-agente.

Feber será responsável por negociar as lutas do paraense com o UFC. Mas a carreira de Deiveson será gerenciada pela VaynerSports e por Lloyd Pierson.

A agência cuida da carreira de atletas do UFC, como a do ex-campeão do peso-pesado Stipe Miocic, Michelle Waterson, Sena O’Malley, Chris Weidman e Anthony Smith.

Além da mudança de empresário, agora Deivison faz parte da academia Chute Boxe/Diego Lima, em São Paulo, onde também treina Charles do Bronx.

No momento, Deiveson se recupera de uma lesão nos dedos das mãos. O paraense também aguarda o resultado da luta entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, que ocorre no UFC 277, no dia 30 de julho. Os dois disputam o título interino dos moscas. Daico deve voltar ao octógono no final do ano, quando deve enfrentar o vencedor do combate.

Deiveson Figueiredo tem um cartel com 21 vitórias, duas derrotas e um empate. O paraense é um dos poucos lutadores que conseguiram recuperar o cinturão após ter perdido o título.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)