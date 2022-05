Deiveson Figueiredo fala da infância e cita o Paysandu: 'Papão é o melhor do Norte'

Os irmãos e lutadores do UFC, Deiveson e Francisco Figueiredo, conversaram com a equipe de O Liberal na chegada de Francisco a Belém, após vitória no último final de semana sobre o brasileiro Daniel Miojo, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os irmãos falaram dos tempos de criança em Soure, citaram o futebol e Deiveson falou do Paysandu, time do coração e afirmou que ele é o melhor do Norte.

Deiveson Figueiredo citou que durante a infância, os irmãos brincavam de luta marajoara e que era superior ao irmão.

“Quando criança éramos ‘trava’ na luta marajoara, então era ‘guerra de irmãos’, mas só que o mais velho tinha mais raça, uma força a mais”, disse, Deiveson.

Daico brincou que quase foi contratado pelo Paysandu e que a sorte estava no MMA e não no futebol, mas que segue torcendo pelo Papão e afirmou que o clube bicolor é o melhor da região Norte.

“Fui quase contratado pelo Papão, lembro que na época morava em Soure e por muito pouco o contrato não chegou e resolvi fiar em casa mesmo, foi aí que eu conheci o MMA e não parei mais. A minha sorte estava no MMA, não no futebol. Eu continuo torcendo. o Papão é o melhor do Norte, o melhor de Belém”, disse.

Francisco brincou e disse que a habilidade era grande e deu as posições que costumavam atuar jogando futebol

“Era muita habilidade no futebol nós dois. Jogávamos futebol em uma escolinha em Soure, o Daico jogava pela direita e eu pelo meio, só para armar”, falou.