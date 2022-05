Após vencer no UFC, paraense 'Sniper' revela que não lutará com Daico e que irmão mudará de categoria

O paraense Francisco Figueiredo, irmão de Deiveson Figueiredo, venceu a segunda luta no UFC no último final de semana, ao derrotar o brasileiro Daniel Miojo, no primeiro round, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O “Sniper” desembarcou na tarde desta terça-feira (3) no Aeroporto Internacional de Belém e foi recebido pelo irmão campeão mundial, Deiveson. Os dois vetaram a possibilidade de luta em família, já que duelam pela mesma categoria.

“Ainda não me comparo ao nível do meu irmão. Ainda tenho que trabalhar muito para chegar ao nível dele, tenho pés no chão. Não penso, nunca iriamos lutar. Agora a meta dele [Deiveson] é conquistar os dois cinturões, quero que ele suba de categoria e pegue o outro cinturão e fique com os dois”, disse, Francisco, que foi interrompido por Deiveson que afirmou: “Estamos aí para unificarmos as duas categorias”, afirmou. Atualmente os irmãos duelam na categoria peso-mosca, com Deiveson sendo o atual campeão mundial e dono do cinturão.

Francisco Figueiredo possui um cartel de três lutas no Ultimate com duas vitórias. Ele relembrou a luta do último sábado, que lhe rendeu um bônus de 50 mil dólares. Sniper afirmou que a intenção agora é descansar um período e voltar aos treinos para alcançar voos maiores no UFC.

“Foi tudo perfeito, exatamente como treinamos e saiu [a chave de perna] naturalmente. Essa premiação veio em boa área. O projeto é descansar uma semana, voltar a treinar e já pedir luta novamente. Quero aproveitar esse ano para lutar bastante. Tenho o cinturão em mente, mas agora a minha meta é me manter na organização e vencer a próxima luta”, falou.

O atual campeão da categoria peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, falou sobre a luta do irmão e afirmou que quer curtir a presença do irmão comendo churrasco com a família.

"Sensacional. O moleque inteligentíssimo, uma posição em que ele gosta de fazer e conseguiu aplicar com êxito nessa última luta trazendo a luta da noite, o bônus da finalização e agora é voltar para casa, assistir a luta novamente, comendo aquele churrascão, está chegando aquele presentão para a minha mãe e também para o meu pai que estão felizes. Agora é voltar para casa e curtir a presença dele”, disse.