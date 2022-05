Paraense Francisco Figueiredo finaliza Daniel Miojo e volta a vencer no UFC

Francisco Figueiredo voltou a vencer no UFC. O irmão do atual campeão do peso-mosca do Ultimate, Deiveson Figueiredo, finalizou o carioca Daniel "Miojo" Lacerda ainda no primeiro round e venceu sua segunda luta na maior franquia de MMA do mundo. O confronto foi disputado no card preliminar do evento UFC Font x Vera, realizado na noite deste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A vitória veio em grande estilo: o paraense Francisco Figueiredo precisou apenas de 1 minuto e 18 segundos de luta para finalizar Miojo. Ele levou o lutador compatriota para o chão e aplicou uma chave de perna certeira, que concluiu o embate.

Assim, o "The Sniper" chega a duas vitórias no Ultimate. Após o triunfo na estreia contra Jerome Rivera, em janeiro de 2021, Francisco perdeu por decisão unânime para o americano Malcolm Gordon em julho do ano passado. O paraense, agora, recupera-se do revés e mantém o sonho por voos mais altos na franquia.

Por outro lado, Daniel Miojo continua sem vencer no UFC. Esta foi a segunda luta do carioca pela franquia. Antes, foi nocauteado Jeff Molina no UFC Fight Night 196, em outubro passado.