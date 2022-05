Brasileiros entram em ação no UFC neste sábado (30), saiba onde assistir

Três atletas representam o Brasil no octógono do UFC Vegas 53, neste sábado (30), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O paraense Francisco Figueiredo e o carioca Daniel Lacerda se enfrentam no peso-mosca, Já na divisão dos penas, o maranhense Joanderson Brito luta contra o norte-americano Andre Fili. O evento principal será na categoria dos galos, entre Rob Font e Marlon Vera.

Os primeiros brasileiros a entrarem em ação são Francisco Figueiredo e Daniel Lacerda. Os dois devem fazer a penúltima luta do card preliminar. Ambos os lutadores vem de derrota no UFC e buscam se recuperar na organização.

Joanderson Brito luta no card principal o brasileiro ainda não conseguiu no Ultimate. Ele foi contratado na última temporada do Contender Series e contra Andre Fili, o maranhense quer vencer para não abrir espaço para a má fase.

No combate principal, o americano Rob Font duela contra o equatoriano Marlon Vera. Font perdeu sua última luta para o brasileiro José Aldo. Já Vera vem embalado por duas vitórias seguidas.

Agenda

O UFC Vegas 53 ocorre neste sábado (30), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O card preliminar começa a partir das 17h30. Já as lutas principais, devem iniciar às 20h.

Onde assistir

O evento terá transmissão do Combate. As duas primeiras lutas são abertas ao público pelo Youtube do canal.

Confira o card do evento:

CARD PRINCIPAL (20h)

Peso-galo: Rob Font x Marlon Vera

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Jake Collier

Peso-pena: Andre Fili x Joanderson Tubarão

Peso-leve: Jared Gordon x Grant Dawson

Peso-pena: Darren Elkins x Tristan Connelly

Peso-médio: Krzysztof Jotko x Gerald Meerschaert

CARD PRELIMINAR (17h30)

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Chase Sherman

Peso-mosca: Daniel Miojo x Francisco Figueiredo

Peso-meio-médio: Gabe Green x Yohan Lainesse

Peso-leve: Natan Levy x Mike Breeden

Peso-mosca: Gina Mazany x Shanna Young

Peso-mosca: Tatsuro Taira x Carlos Candelario

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)