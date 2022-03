Quarta luta entre o paraense Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno no UFC vai ocorrer, diz jornalista

No mundo do MMA, é comum ocorrer as trilogias, uma espécie de tira-teima para ver quem é “melhor”. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno já passaram por isso, mas uma quarta luta entre os dois no UFC deve acontecer. Segundo o jornalista Ariel Helwani, especialista na modalidade, a organização estaria negociando o combate para julho.

“UFC decidiu seguir com Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno 4 para a disputa do título do peso-mosca, disseram fontes. A expectativa é que ocorra em julho”, escreveu o jornalista no twitter.

A possibilidade de uma quarta luta entre os dois foi levantada pelo próprio campeão, Deiveson Figueiredo, após retomar o cinturão da categoria dos moscas (56,7), em janeiro deste ano. O paraense havia falado que gostaria de fazer o combate, mesmo com outros nomes na lista.

Contudo, logo depois, Deiveson sugeriu outro nome: o do neozelandês Kai Kara-France. Além disso, após relatos de casos de racismo, por parte de apoiadores de Moreno, contra Daico, o paraense declarou que não tinha mais interesse na luta.

A rivalidade entre Figueiredo e Moreno começou em 2020, quando o paraense era o campeão. A primeira luta terminou empatada e Daico manteve o cinturão. Já na segunda, Deiveson não conseguiu parar Brandon e foi finalizado no terceiro round.

Já no terceiro combate, o paraense foi superior e venceu o mexicano por decisão unanime. A quarta luta é bem possível, já que na disputa entre os dois há uma vitória para cada lado e um empate.

(Estagiária Aila beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Fábio Will)