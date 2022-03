Ministra Damares 'tieta' Deiveson Figueiredo, do UFC, durante visita ao Pará: 'Eu te amo'; video

A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, aproveitou a visita ao Pará nesta quarta-feira (23) para "tietar" o paraense campeão do UFC Deiveson Figueiredo. O encontro ocorreu pela manhã na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém, durante agenda da ministra no estado.

Damares Alves aproveitou a situação para abraçar o lutador de MMA paraense e fazer um pedido. "Eu te amo, eu te amo. Quero aprender a lutar com você para pegar todos os pedófilos e os agressores de mulheres do Brasil", sugeriu a ministra.

Munido do cinturão de campeão dos peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo agradeceu o abraço e respondeu que era "uma enorme satisfação" poder encontrar Damares Alves. Ele, em seguida, também cumprimentou o deputado federal Eder Mauro (PL). Deiveson, conhecido como "Deus da Guerra" no mundo do MMA, sentou-se junto às autoridades durante o restante da solenidade.

“Arranja uma cadeira para ele”, pediu a ministra Damares à organização do evento.

A ministra Damares está no Pará junto com o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, para participar de uma série de ações dentro do Programa Abrace o Marajó, do Governo Federal. A programação inclui o repasse de 304 computadores para as escolas públicas dos 16 municípios que compõem o arquipélago.