Ministros Fábio Faria e Damares Alves participam em Belém de ação do Programa Abrace o Marajó

Os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, estarão em Belém nesta quarta-feira para participar de uma série de ações dentro do Programa Abrace o Marajó, do Governo Federal. A programação inclui o repasse de 304 computadores para as escolas públicas dos 16 municípios que compõem o arquipélago, a partir das 10 horas, na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Conforme informações divulgadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na ocasião, as secretarias nacionais da Pessoa com Deficiência (SNDPD), de Proteção Global (SNPG) e dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) e dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) também anunciam ações para a região.

Durante a tarde, a partir das 15h, ocorre a entrega de 2 mil contratos de concessão de uso para agricultores familiares de Curralinho (PA) e Bagre (PA), na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará. Ainda no Incra, a Secretaria Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia, vai transferir a gestão de ilhas do arquipélago da União para o Instituto, o que permitirá dar andamento ao reconhecimento e emitir títulos para os ocupantes dos projetos agroextrativistas.