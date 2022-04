Paraense Deiveson Figueiredo pede US$ 1 milhão ao UFC para por cinturão em jogo

O paraense Deiveson Figueiredo não está muito disposto a enfrentar, pela quarta vez no UFC, o lutador Brandon Moreno. "Já está chato", disse o "Deus da Guerra" sobre o duelo. O paraense disse que um quarto confronto "não desperta mais o interesse dos fãs", e condicionou a realização da luta a uma bolsa milionária pedida ao UFC.

"Se eles me derem uma bolsa que eu mereço como campeão do UFC, acima de US$ 700 mil, ok. Eu pedi US$ 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,7 milhões) para eles. Vamos ver em quanto vamos fechar essa bolsa. O que interessa é US$ 1 milhão. Tendo essa bolsa, com certeza eu luto com ele a qualquer dia, qualquer hora e em qualquer lugar. É só a bolsa estar recheada e meus olhos brilharem em direção a ela" disse o campeão do peso-mosca.

Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo durante terceira luta pelo cinturão peso mosca (até 56,7 kg) (Reprodução UFC)

A vontade do paraense é enfrentar Kai Kara-France, por considerar que a categoria dos pesos-moscas precisa ter novas disputas pelo cinturão. "Às vezes eu vejo postagem desse Brandon Moreno dizendo que o UFC quer essa luta. O UFC quer o que dê mais dinheiro para ele. Se é isso, então eles querem essa luta com o Kai Kara-France, que vai vender muito. Eu e o Brandon Moreno já está chato. Quarta luta? A categoria tem que girar e agora é a hora do Kara-France", finalizou.