Deiveson Figueiredo encerra parceria e Wallid Ismail deixa de ser empresário do atleta, diz site

O paraense Deiveson Figueiredo não é mais agenciado pelo empresário Wallid Ismail. Segundo o site Ag.Fight, os dois encerraram a parceria. Atual campeão do peso-mosca do UFC, Daico tem manifestado insatisfação com o Ultimate e com os agentes pelo acerto da disputa do cinturão interino da categoria sem ele saber.

Assim, a relação entre o paraense e o empresário não estava muito boa. Deiveson revelou que não gostou do fato de Wallid não tê-lo avisado sobre a nova disputa pelo cinturão interino da divisão.

Por meio do Instagram, Deiveson fez um desabafo na última terça-feira (7). “Sei bem os próximos passos a serem dados, sou um sobrevivente em meio às dificuldades e adversidades da vida. Sou o campeão e fui forjado na dor, hoje sou bem melhor que ontem”, diz um dos trechos.

Deiveson está com uma lesão nos dedos das mãos e voltou a treinar há pouco tempo. Com isso, o UFC decidiu marcar uma disputa do cinturão interino da categoria. A luta ocorre no dia 30 de julho, entre o ex-campeão Brandon Moreno e Kai Kara-France. O paraense disse que ficou chateado com a organização e chamou a disputa de piada.

É possível que no final do ano, com Daico recuperado, ele enfrente o vencedor do duelo e unifique o cinturão. Deiveson é um dos poucos lutadores que recuperaram o título após terem sido derrotados. Na carreira, o paraense tem 21 vitórias, apenas duas derrotas e um empate.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)