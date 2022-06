Campeão do UFC, Deiveson Figueiredo se torna sócio do Paysandu; clube alcança 6 mil adimplentes

O paraense Deiveson Figueiredo, campeão mundial dos pesos-moscas do UFC, é o mais novo sócio-torcedor do Paysandu. A informação foi divulgada pelo Bicola nesta quarta-feira (1º), dia em que o programa de sócios bicolores atingiu a marca de 6 mil adimplentes.

Pela manhã, Deiveson recebeu na academia Team Figueiredo, no bairro do Guamá, em Belém, a visita do meia do Paysandu José Aldo. Das mãos do camisa 11 bicolor, Daico ganhou uma camisa personalizada do Papão e a carteirinha de sócio-torcedor alviceleste.

“Estou muito feliz com esses presentes que ganhei do clube. Para mim é uma honra ter sido escolhido para ser o associado de número seis mil. Quero agradecer também a esse grande jogador que é o José Aldo pela visita”, afirmou o lutador.

Como virar sócio-torcedor do Paysandu?

Atualmente, o torcedor pode efetuar sua adesão por meio de plano semestral e anual. As mensalidades podem ser divididas no cartão de crédito e a quantidade de parcelas varia de acordo com o período de duração de cada matrícula, ou seja, de seis a 12 vezes.

Todos os associados têm direito a ingressos ou pagam 50% na compra das entradas, bem como a participação em experiências exclusivas, desconto de 10% nas lojas Lobo e em empresas parceiras do clube, além de outras vantagens e benefícios.