Melhor mandante da Série C, Paysandu segue invicto em casa sob o comando de Márcio Fernandes

No encerramento da oitava rodada da Série C do Brasileiro, o Paysandu venceu mais uma em casa, dessa vez contra o Manaus. A vitória assegurou o momento positivo bicolor e também a confiança da equipe ao jogar em casa. Prova disso são os números: desde a chegada do técnico Márcio Fernandes, o time bicolor ainda não perdeu como mandante.

Números

Em 2022, o Paysandu realizou 12 partidas como mandante, sendo 10 no Estádio da Curuzu, entre Campeonato Paraense e Série C, e mais duas na Arena Verde - para cumprir uma punição de dois jogos longe de Belém, pela Terceirona. Márcio Fernandes acumulou neste período 10 vitórias e dois empates. Um rendimento de 83,3%.

Evolução

Os números deste ano representam uma evolução do desempenho do Paysandu. Tanto que no ano passado, nos primeiros 12 jogos em casa, o Bicola teve apenas quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Tudo isso, com três técnicos diferentes: Itamar Schülle, Wilton Bezerra (interino) e Vinícius Eutrópio. Um aproveitamento de 44,4%.

Série C

Aliás, os resultados colocam o Paysandu como o melhor mandante da Série C. Em cinco jogos, a equipe tem quatro vitórias e um empate, 13 pontos conquistados e um desempenho de 86,7%. O time de Márcio é seguido pelo Volta Redonda, Remo, ABC e Botafogo-PB, todos com 10 pontos - e um jogo a mais para o Voltaço.

