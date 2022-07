Paraense Deiveson Figueiredo reafirma desejo de subir de categoria no UFC para disputar cinturão

O paraense Deiveson Figueiredo, campeão linear do peso-mosca do UFC, reforçou seu plano de subir de categoria na organização. Daico espera o resultado da luta entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, que ocorre no dia 30 de julho, para saber contra quem irá defender o seu cinturão, e depois dessa defesa, o "Deus da Guerra" pode desafiar o dono da categoria dos galos, que no momento é Aljamain Sterling.

“É um plano que está no papel. Eu sou o campeão [peso-mosca] e seria muito interessante uma luta contra o campeão de cima [peso-galo]. Se o UFC fizesse acontecer essa luta, eu aceitaria. Eu queria me testar na categoria de cima, mas pelo cinturão. De campeão para campeão”, declarou Deiveson em entrevista para a Ag. Fight

O desejo de subir de categoria do paraense é antigo. Logo que recuperou o cinturão, Deiveson afirmou que pretendia tentar uma disputa na divisão de cima. Segundo ele, essa mudança seria após enfrentar Kai Kara-France e Brandon Moreno.

VEJA MAIS

Recentemente, tornou-se comum que campeões do UFC mudassem de categoria para disputar um segundo cinturão. Esse movimento foi mais popularizado com o feito de Conor McGregor, que se tornou o primeiro lutador a ter dois títulos em divisões diferentes ao mesmo tempo.

Retorno ao octógono.

Daico está se recuperando de uma lesão nos dedos das mãos, que segundo ele, já está 80% curada. O paraense projetou que em dezembro já estará 100% para enfrentar Moreno ou Kara-France, para quem Deiveson está torcendo.

“Eu estou torcendo para o Kai Kara-France. Eu tenho certeza que esse cara está forte no jogo e de que ele vai sair campeão dessa luta”, afirmou o paraense.

No início, o paraense não ficou muito satisfeito com a decisão do UFC de organizar a disputa interina do cinturão da categoria. O argumento de Deiveson era que ele estava lesionado. Inclusive, esse assunto criou conflitos na relação de Daico com o ex-agente Wallid Ismail.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)