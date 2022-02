Campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo demonstra intenção de subir de categoria

Com o cinturão do peso-mosca recuperado, Deiveson Figueiredo não tem tanta pressa de voltar ao octógono. Depois da luta contra Brandon Moreno, o paraense disse que tinha interesse em fazer um quarto combate contra o mexicano, além disso, o neozolandes Kai Kara-France é outro nome que está na lista. Mesmo sem luta marcada, Daico já está com planos para o futuro. Em entrevista ao UFC News, o lutador disse que vai fazer duas defesas do título e subir de categoria.

"Estou planejando subir de categoria, mas ainda tem dois caras que quero enfrentar: um é o Kai Kara-France e o outro é, se acontecer, a quarta luta com o Brandon Moreno. Mas falta vender um pouco mais a luta, me deixarem mais rico, para eu poder subir de categoria", declarou Deiveson.

Apesar da vontade inicial de Figueiredo, a quarta luta com Moreno pode não ocorrer. Isso porque, recentemente, o paraense tem sofrido ataques racista por parte de torcedores e apoiadores do mexicano e ele perdeu o interesse pelo combate.

"São ofensas desprezíveis que deixam o meu desejo de lutar novamente com esse cara totalmente apagado. Agora se tornou chato demais. Para mim, é uma luta que não me interessa mais por conta desses ataques que eu venho sofrendo. Eu só quero que o UFC tome as medidas e eu vou conversar com o meu advogado para saber o que fazer", pontuou Daico.

Além de Moreno e Kara-France, outro nome que aparece como candidato para a disputa de cinturão é o do carioca Alexandre Pantoja. Os dois já se enfrentaram em 2019 e o paraense venceu. Contudo, Deiveson nunca demonstrou interesse em uma outra luta contra o brasileiro.

"O Pantoja é um cara que a gente vê muito a evolução dele, é um cara que já bateu duas vezes no Brandon Moreno, mas precisa saber vender mais a luta. Ele está muito calado e isso é ruim para a categoria. A luta precisa ser vendida", concluiu Deiveson.