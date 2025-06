Com janela de transferência aberta, Remo e Paysandu podem anunciar reforços a partir desta segunda

A janela de transferências do Mundial de Clubes abre oficialmente nesta segunda-feira (2). Mais curta que as outras, ela vai até o dia 10 de junho. Nesse período, os clubes poderão contratar reforços e regularizá-los para a sequência da temporada. A expectativa é que a dupla Remo e Paysandu anuncie contratações e dispensas.

O Remo, antes mesmo da abertura da janela, anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, ex-Corinthians. O jogador chega como reforço para a posição de centroavante, onde o Leão Azul conta com Felipe Vizeu e Ytalo, que pode deixar o clube neste intervalo.

Antes de deixar o departamento de futebol azulino, Sérgio Papelin, havia afirmado que o clube não seria muito ativo no mercado neste momento e que não contrataria um "pacote" de reforços. O objetivo era a contratação de Davó e de mais um atacante para o lado direito. Um dos nomes cotados para essa posição foi o de Paulinho Bóia, ex-Paysandu. Contudo, o dirigente deixou o time para retornar ao Fortaleza, e Marcos Braz assumiu como executivo de futebol. Assim, é possível que o novo dirigente da equipe identifique outras peças para contratar.

O Paysandu também iniciou as movimentações antes da janela abrir. No último domingo (1º), o clube bicolor anunciou que Kauã Hinkel e Matías Cavalleri foram negociados com outras equipes.

Hinkel foi emprestado ao Castanhal, e o chileno Cavalleri, ao CSA-AL. Já Espinoza não teve o contrato renovado, conforme adiantou o Núcleo de Esportes de O Liberal. Além disso, é possível que o atacante Nicolas deixe o Papão nesta janela. Segundo as informações, o Criciúma-SC estaria interessado no jogador.

Diferentemente do Remo, o Bicola pode ser mais ativo no mercado neste momento. Em maio, o clube anunciou a contratação do volante Ronaldo Henrique, de 33 anos, ex-Avaí, que ainda não jogou em 2025. Bastante criticado pelo desempenho abaixo do esperado na Série B, Carlos Frontini, executivo de futebol bicolor, deve buscar atletas para suprir as necessidades principalmente no ataque e no meio de campo.

Nomes como o do meia argentino Jonathan Gómez, ex-Rosário Central, e o do atacante Neto Pessoa, do Criciúma, foram mencionados como possíveis reforços para o Bicola.

Remo e Paysandu vivem momentos distintos na Série B. O Leão Azul perdeu a primeira partida na competição no último domingo (1º), para o CRB-AL, e ocupa a sexta colocação da tabela, com 17 pontos. Já o Papão ainda não venceu no campeonato e amarga a lanterna, com apenas quatro pontos. Nesta segunda-feira (2), a equipe bicolor recebe o Criciúma, na Curuzu, em busca do primeiro triunfo.