Meu INSS: saiba como fazer a Emissão da Guia da Previdência Social (GPS) pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma plataforma online, o Meu INSS, que garante acesso aos serviços da Previdência Social via internet. O objetivo da plataforma é garantir um acesso mais facilitado para o cidadão aos benefícios e serviços sem necessitar do deslocamento até uma agência.

Os diversos serviços podem ser acessados pelo site, mas também tem aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS. Entre os serviços ofertados, têm a Emissão da Guia da Previdência Social (GPS), destinado para trabalhadores autônomos e os registrados como Microempreendedor individual (MEI). Com o pagamento do GPS, é possível garantir os benefícios do INSS, inclusive, a aposentadoria. Saiba mais sobre essa modalidade:

VEJA MAIS

O que é o Emissão da Guia da Previdência Social (GPS)?

A Guia de Previdência Social é uma contribuição individual feita por trabalhadores autônomos, ou seja, os que estão fora do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Este documento é utilizado quando se alcança os requisitos para usufruir dos benefícios do INSS, que garante total direito a pensões e aposentadorias, por exemplo. Confira as categorias aptas paraa emissão e pagamento da GPS:

Contribuintes individuais (autônomos);

(autônomos); Diaristas (empregadas domésticas que trabalham até 2 dias na semana para o mesmo empregador);

(empregadas domésticas que trabalham até 2 dias na semana para o mesmo empregador); Facultativos (aqueles que não trabalham, mas querem pagar INSS mesmo assim);

(aqueles que não trabalham, mas querem pagar INSS mesmo assim); Segurado especial (trabalhador rural em regime de economia familiar ou individual).

VEJA MAIS

Como fazer o pedido da Emissão da Guia da Previdência Social (GPS) pelo celular?

Para ter acesso ao Guia, é preciso entrar no site da Receita Federal. Em seguida, siga essas orientações:

Se aparecer alguma opção na tela, selecione se você é contribuinte filiado antes ou depois de 29/11/1999; Em seguida, escolha a opção "Contribuinte Individual" e coloque o número do seu NIT/PIS/PASEP; Preencha corretamente todos os dados pessoais solicitados; Por fim, clique em "gerar GPS"; A Guia pode ser paga em bancos, casas lotéricas, internet banking e aplicativos do seu banco no celular ou computador.

Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Com informações do portal jacomeadvocacia.com.br.

VEJA MAIS SERVIÇOS DO MEU INSS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)