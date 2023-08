Rolon Ho estreia quadro semanal 'Dance com Rolon' nas plataformas digitais do Grupo Liberal

O coreógrafo e professor Rolon Ho, atual campeão da Dança dos Famosos 2023 ao lado da atriz Priscila Fantin, estreia hoje, 25, o quadro “Dance com Rolon” em parceria com o Grupo Liberal. Com intuito de compartilhar técnicas de dança e destacar os inúmeros benefícios que a arte pode oferecer ao corpo e à mente, o programa estará disponível todas as sexta-feiras, às 19h, nos canais do Youtube e Instagram do jornal. A expectativa em torno deste lançamento é gigante, já que o Rolon se propõe a trazer a rica cultura nortista para o centro das atenções. Os vídeos serão em formatos de Reels.

As temáticas abordadas nos episódios de “Dance com Rolon” prometem ser bem diversificadas. Segundo ele, o quadro não apresenta somente ritmos característicos do Pará, como por exemplo o brega e o carimbó, mas busca explorar outras regiões nortistas. O dançarino já gravou episódios especiais em Manaus, mergulhando nas raízes musicais do Amazonas, e tem planos para explorar a cultura do Amapá em setembro.

“De modo geral, nós vamos mostrar a nossa cultura, mas também dando possibilidade de conhecer mais as outras. Tem brega em vários lugares do Norte, porém, cada local tem suas particularidades na maneira de dança, a forma de execução dos passos e a gente vai entender um pouquinho mais como funciona”, disse Rolon sobre a proposta dos episódios.

O primeiro, que vai ao ar logo mais nas plataformas digitais do Grupo Liberal, servirá como uma “introdução” ao conteúdo abordado durante os próximos programas. Os próximos serão disponibilizados ao longo das outras sexta-feiras.

De acordo com o Holon, os telespectadores podem esperar, dos próximos vídeos despolitizados, uma “mistura de tudo” no quesito informação, histórias e ensinamentos sobre dança. “Eu espero muito poder levar alegria, dança e felicidade para a vida das pessoas”, complementou.

Rolon Ho destacou que o objetivo do programa é presentear os amantes da dança, e claro, mostrar o quanto a prática constante pode trazer inúmeros benefícios. Além disso, o coreógrafo espera poder “captar” novos praticantes, que nunca tiveram contato com os “bailados”, mas que podem a vir se tornar futuros bailarinos e bailarinas.

“Eu quero poder tirar as pessoas do sedentarismo, e fazerem com que eles possam ir para a prática, cuidando da sua saúde”, acrescentou Rolon, sobre a importância dos indivíduos abraçarem a prática como um caminho para uma vida mais saudável e ativa.

O professor relembra que o mesmo ocorreu em sua própria vida. A dança entrou na vida do coreógrafo quando ainda era jovem e estudava em uma escola pública da Grande Belém. Foi através de bolsa de estudante para aprender dança de salão, que ele começou a cada dia mais gostar daquilo que um dia viria ser a futura profissão.

“Ela me salvou, me tirou das ruas, da bola, de ficar na rua batendo papo, aprontando. A dança me levou para dentro da escola, pra aprender dançar, o brega, o samba. Ela me educou, então, deve tudo à dança de salão”, relembrou.

Parceria

Rolon aponta o “povo paraense” como pessoas muito dançantes e prevê que o programa terá uma boa adesão. Ele diz se sentir muito entusiasmado com o novo projeto: “Recebi o convite através da Meg. E o Grupo Liberal fez uma cobertura incrível quando estive na Dança dos Famosos. Tenho muita gratidão pelo jornal, pelas pessoas que entraram em contato comigo. É claro que a resposta era ‘sim’”.

Além de entreter o público, o objetivo é informar sobre diferentes estilos de dança, suas histórias e as personalidades que as envolvem. O programa “Dance com Rolon” pode oferecer semanalmente lições práticas, permitindo que os espectadores experimentem a alegria dos ritmos em suas próprias casas, ambientes de trabalho ou qualquer lugar que desejarem estar. Isso proporcionará a oportunidade de praticar e se familiarizar com diferentes estilos de dança.

“O quadro é importante não só por assumir um papel significativo em termos de preservação histórias da nossa cultura, mas também impulsionar as pessoas a mudarem a vida delas”, declarou o professor de dança.

Vale ressaltar, que Rolon conseguiu pela primeira vez que o brega ficasse como ritmo da semana no programa Dança dos Famosos 2023. A atitude ajudou na valorização do ritmo paraenses e trouxe maior reconhecimento para a região na época.

Carreira

Com 20 anos de experiência com dança de salão, Rolon iniciou a sua carreira em um projeto social de uma escola pública em Belém. Aos 15, participou de um treinamento na cidade na escola de dança de Marcelo Thiganá, no qual frequentou por cinco anos, lhe dando base para se tornar um dançarino profissional em bandas.

Ele foi bailarino profissional da banda paraense Sayonara (2003-2004); em 2005, tornou-se integrante no balé da Banda Calypso, gravando CDs e DVDs.

Rolon foi chamado pela primeira vez para participar como coreógrafo do Dança dos Famosos em 2022. Ele fez parceria com a funkeira Jojo Toddynho e, juntos, conseguiram ficar em 6º lugar na competição.

Em 2023, o professor participou da competição ao lado da Priscila Fantin e a dupla conseguiu chegar até a final sendo os vencedores.

Benefícios

Quando se fala sobre quais benefícios a dança pode trazer para a vida de alguém, Rolon pontua a transformação dela na vida das pessoas que são introvertidas ou estão no início de uma depressão.

“Existem muitas pessoas que são tímidas e conforme elas vão entrando em uma sala de aula, fazendo sala, podendo conhecer mais pessoas e se sentindo dentro do ambiente, tudo muda. Elas vão ganhando confiança, aquilo que antes era um bloqueio, agora, não é mais. É comum a pessoa ir se soltando no dia-a-dia, a transformação de fato reverbera”, destacou o coreógrafo.