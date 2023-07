Dança dos Famosos: marido defende vitória de Priscila Fantin e ressalta 'caráter' da amada

O marido de Priscila Fantin, o ator Bruno Lopes, desabafou em homenagem à atriz que foi campeã do Dança dos Famosos, ao lado do professor paraense Rolon Ho, no programa Domingão com Huck.

"Quanta emoção, quanto aprendizado, quanta superação, quanta entrega, quanta dedicação, quanto amor… Poderia escrever sem parar tudo o que aconteceu nesses intensos quatro meses de Dança Dos Famosos", escreveu ele.

Em caixa alta, o ator destacou a honestidade e ética da amada. "Quero parabenizar minha esposa pela superação, mas principalmente, pela HONESTIDADE e ÉTICA. Você é exemplo de ser humano, de que com trabalho, e apenas com trabalho, se conquista o mundo. Parabéns meu amor, foi lindo", complementou.

Ao consagrar-se campeã da Dança dos Famosos 2023, a atriz Priscila Fantin do Domingão com Huck protagonizou um momento romântico no palco. Logo após receber o troféu, ela agradeceu ao vivo e exaltou o marido Bruno Lopes. Ele foi até o palco da atração e deu um beijão na esposa. Os dois se abraçaram e trocaram carinhos.

"Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela no palco.