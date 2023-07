Campeão Dança dos Famosos: Rolon Ho é ovacionado ao desembarcar em Belém

Rolon Ho, campeão da Dança dos Famosos 2023, desembarcou em Belém na madrugada de hoje, 10. Ele chegou por volta de 1h30 e trouxe na bagagem o troféu da disputa do Domingão do Huck, da Tv Globo.

“Eu tô muito feliz em chegar na minha terra. Muita gente dizia que não era possível ganhar um reality com votação de público, competindo com pessoas famosas que tinham milhões de seguidores. Só que nós tinhamos o Pará! Obrigada meus alunos, amigos e todos que vieram me dar as boas-vindas. Eu só tenho a agradecer”, disse.

VEJA MAIS

Recebido por dezenas de fãs, alunos e admiradores, Rolon aproveitou para fazer o que sabe de melhor: dançar. No aeroporto de Belém, ele aproveitou dar uns passinhos com os presentes.

Os amigos fizeram camisas e faixas para homenagear o campeão.

Durante os últimos três meses, o coreógrafo e dançarino precisou se desdobrar entre Belém e Rio de Janeiro, onde ocorria a Dança dos Fomosos. Porém, com a grande quantidade de ensaios e a gravação do programa, ele permaneceu mais tempo na cidade carioca.

Agora, ele retorna para Belém e aproveita para matar a saudade da família, colocar em prática seus projetos e realizar alguns compromissos.

Com uma agenda interna para ser cumprida, Rolon Ho vai priorizar os seus alunos, um dos seus pedidos é esse encontro com eles, que ocorre hoje, 10, na Cia Cabanos. Na quarta-feira, 12, tem um aulão aberto ao público e um dia depois, Rolon Ho realiza um super baile em uma boate do Shopping Grão Pará.