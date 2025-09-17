Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

A culinária amazônica vai ganhar os holofotes internacionais nesta quarta-feira (17). O Risoto Tapajós, criação do chef paraense Saulo Jennings, foi escolhido para integrar o banquete que será servido à cantora Mariah Carey durante sua passagem por Belém. A diva pop é uma das atrações do show “Amazônia Live”, que será transmitido diretamente da Ilha do Combu, em um evento que une música, cultura e sustentabilidade.

O prato, que traz a força da gastronomia paraense, foi apresentado no último fim de semana durante o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Feito com feijão de Santarém e bacon de pirarucu, o Risoto Tapajós conquistou paladares e ganhou destaque no Circuito Gastronômico do festival, que reúne 20 restaurantes de Belém. A premiada Casa do Saulo, comandada por Jennings, é uma das participantes e assina todo o menu que será servido à artista internacional.

O Risoto Tapajós, criação do chef paraense Saulo Jennings, foi escolhido para integrar o banquete que será servido à cantora Mariah Carey em Belém (Luiz Oliveira/ Origem Justa)

Além do Risoto Tapajós, outros pratos regionais compõem o cardápio exclusivo oferecido a Mariah Carey, reforçando o protagonismo da cozinha amazônica em um dos eventos mais esperados do ano. O Circuito Gastronômico segue até o dia 21 de setembro, permitindo que o público também experimente os sabores que encantaram a produção da estrela norte-americana.

O Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense 2025 segue com atividades nos dias 20 e 21 de setembro, na Praça Batista Campos, das 12h às 20h. A programação inclui o tradicional “Chefs na Praça” e a animada “Farofada”, com pratos acessíveis e a participação de chefs locais que reinventam a farofa amazônica com temperos e ingredientes regionais.

Onde provar o prato que será servido por Mariah Carey:

Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Restaurante Casa do Saulo – Casa das Onze Janelas – Belém

Até 21 de setembro

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)