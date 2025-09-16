Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Mariah Carey surge com agentes de segurança de Belém para 'clique' inusitado

Registro com a segurança foi compartilhado nas redes sociais na noite desta terça-feira (16)

Amanda Martins

A artista internacional Mariah Carey, que está em Belém como atração do espetáculo Amazônia Live - Hoje e Sempre”, tem chamado atenção pela forma como interage com a cidade. Na tarde desta terça-feira (16), a cantora deixou o hotel em que estava hospedada, na avenida Nazaré, e seguiu para o palco flutuante no Rio Guamá, onde realizou o ensaio e ajustou os últimos detalhes da apresentação.

Durante o retorno, Mariah surpreendeu ao posar para uma foto com os agentes de segurança responsáveis pela proteção do desembarque fluvial. O registro foi feito no momento em que a artista aparecia cercada pelos policiais e logo ganhou repercussão nas redes sociais.

Antes de entrar novamente no hotel, a cantora ainda se aproximou da grade para atender fãs que aguardavam por ela. Mariah distribuiu alguns autógrafos e tirou fotos com os admiradores. 

