Chef paraense assina menu do Amazônia Live; confira os pratos servidos

Para o cardápio, o chef Saulo Jennings trabalhou a partir do conceito “cuiafood”, que dialoga com a gastronomia de Belém

O Liberal

O especial de TV do movimento Amazônia Live - Hoje e Sempre, com apresentação de Mariah Carey e as divas paraenses, contará com mais um reforço para valorizar a cultura local. O renomado chef paraense Saulo Jennings assinará o cardápio servido aos profissionais e parceiros envolvidos no projeto, ocupantes da balsa de transmissão que estará posicionada em frente ao palco, em formato de vitória-régia. O objetivo é levar ao mundo uma imagem potente da Amazônia, chamando atenção para a necessidade de manter a floresta em pé, por meio da proteção dos povos originários e contribuir para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

Para o cardápio, o chef trabalhou a partir do conceito “cuiafood”, que dialoga com a gastronomia de Belém. "A Amazônia é mais do que um território: é uma narrativa viva feita de rios, florestas e gente. Cada prato deste menu é inspirado em saberes e sabores da floresta, que atravessam gerações e seguem alimentando mente, corpo e espírito. Entre encantados, rios, frutas e peixes que guardam segredos, nasce esse cardápio manifesto com intenção de preservar a Amazônia e suas famílias ribeirinhas, a floresta, a fauna e rios”, conta Saulo.

O menu será servido em três etapas e cada prato contará uma história. Para as entradas haverá um serviço volante e, dentre os destaques, está um mini espetinho de queijo coalho com tomate confit, melaço de tucupi preto e castanhas, lembrando a lenda da Senhora dos rios, metade mulher e metade peixe. O famoso pirarucu estará presente em alguns dos quitutes que abrem o menu, como a linguiça de pirarucu com mel de tucupi e vinagrete, fazendo uma alusão aos guerreiros que viraram encantados em forma de peixe.

Os pratos principais, servidos nas cuias que dão nome ao conceito do cardápio, destacam, entre outros elementos da gastronomia paraense, o arroz de pato e a salada vitória-régia. Enquanto o primeiro faz uma homenagem ao Círio de Nazaré - maior símbolo da fé amazônica - o segundo exalta a planta símbolo da região e remete à história popular da jovem indígena apaixonada pela lua que mergulhou no rio e foi transformada em flor.

Por fim, as sobremesas fecham o menu com ingredientes potentes da região. O cacau estará presente no doce intitulado “Floresta Amazônica”, que leva ainda creme de cupuaçu e ganache de chocolate da Amazônia, em homenagem ao ciclo de abundância e proteção da floresta. Outra opção será o sorvete de açaí com farinha de tapioca. Alimento vital para as comunidades da floresta, a fruta se tornará uma celebração gelada de resistência e frescor.

Movimento chama a atenção para se preservar a floresta em pé

Amazônia Live - Hoje e Sempre é um movimento promovido por Rock in Rio e The Town, com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de preservar a floresta em pé e contribuir para o desafio global de reduzir as emissões de carbono. O projeto conta com um especial de TV, transmitido diretamente do Rio Guamá, com shows de Mariah Carey e as divas paraenses – Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara –, no dia 17 de setembro. O Grande Encontro Por Um Mundo Melhor acontece no dia 20 de setembro, com a proposta de mobilizar a população local a favor da floresta. Quem comanda a festa é a headliner Ivete Sangalo, que contará com os reforços da rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, e festa Lambateria Baile Show convida Lia Sophia, que abrem a noite.

Os bastidores desses dois espetáculos icônicos na região estão sendo documentados para produção de um documentário. Amazônia Live – Hoje e Sempre também contempla um edital no valor de R$ 2 milhões, com patrocínio da Vale. Já estão sendo beneficiadas seis iniciativas na região metropolitana de Belém, focadas no desenvolvimento de ações envolvendo a promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional.

Dentre os mais de 100 inscritos, foram selecionados: Instituto Peabiru; Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora), Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia -AmazonCred; Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC); Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua (ARECICLANANIN); e Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável.

Amazônia Live – Hoje e Sempre é um grande movimento do Rock in Rio e The Town, juntos Por Um Mundo Melhor, que coloca os holofotes na Amazônia. Por meio de diversas iniciativas, o projeto, com patrocínio principal da Vale, apoio da Gerdau e da Heineken, e parceria de conteúdo e mídia com TV Globo, jornal O Globo e Folha de S. Paulo, reforça a necessidade de preservar a floresta em pé e proteger seus povos, contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono – um tema cada vez mais urgente diante da crise climática. Inserido na região que receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o projeto segue a mesma linha do encontro global: unir as pessoas em torno de uma agenda única, em prol de um mundo melhor e mais sustentável.

Nesse sentido, Amazônia Live – Hoje e Sempre realizará um especial de TV com espetáculo de Mariah Carey e divas paraenses num palco flutuante no Rio Guamá, no coração da floresta, que será transmitido para todo o Brasil, e um grande show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão, área urbana da capital do Pará. Além desses momentos emocionantes, o movimento colabora com a construção de legado para a floresta e para as pessoas que vivem na região por meio de apoio aos projetos nas quais elas próprias são sujeitas e agentes de transformação. Através de edital, Amazônia Live – Hoje e Sempre selecionou e iniciou uma jornada de concessão de apoio financeiro, no valor de 2 milhões de reais, e suporte técnico para seis iniciativas de organizações sem fins lucrativo que atuam com bioeconomia, povos da floresta e empreendedorismo na região metropolitana de Belém.

Sobre o chef  

“Caboco do Tapajós”, como se descreve Saulo Jennings, começou a cozinhar desde cedo, mas o público o nota enquanto também dava aulas de Kitesurf nas praias do Tapajós e, ao fim das aulas, fazia pratos para os seus alunos." Foi então que abriu as portas da sua casa, chamou 20 pessoas e inaugurou a Casa do Saulo. Hoje, com quase 15 anos de história, o chef atende até228 pessoas por vez e reúne honrarias e premiações. Durante o G20 Brasil 2024, foi nomeado Embaixador do Turismo Mundial pela ONU. Responsável por chefiar missões diplomáticas para difundir a gastronomia brasileira no mundo, Saulo movimenta mais de 400 famílias de comunidades ribeirinhas que, semanalmente, fornecem dezenas de toneladas de insumos locais aos restaurantes. Todo o trabalho é fruto de uma articulação cuidadosa e próxima com a comunidade produtora local.

Semanalmente, chegam aos restaurantes caixas térmicas recheadas de pirarucu, tambaqui, feijão de Santarém, jambu, farinha de mandioca, cupuaçu, taperebá, tucupi e muitos outros ingredientes diretamente de Santarém, no Pará, onde mantém um frigorífico próprio. As dezenas de toneladas de peixe consumidas por mês nos restaurantes são fruto de uma articulação cuidadosa e próxima com a comunidade produtora local. Pequenos produtores engajados em garantir o manejo sustentável e inspirados a incentivar a bioeconomia. 

“Antes de ser um cozinheiro, gosto de dizer que sou um ativista. São centenas de famílias preocupadas em preservação das espécies, respeito ao alimento e manejo responsável. Uso produtos de mais de 100 famílias. Meu trabalho envolve resgatar, valorizar e devolver a qualidade de vida a esses produtores”, destaca Saulo. 

A Vale é uma mineradora global que existe para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro e níquel e importante produtora de cobre, a Vale tem sede no Brasil e atuação global. Suas operações compreendem sistemas logísticos integrados, incluindo aproximadamente 2.000 quilômetros de ferrovias, terminais marítimos e 20 portos distribuídos pelo mundo. A Vale tem as ambições de ser reconhecida pela sociedade como referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável, uma organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável, e referência em criação e compartilhamento de valor.  

chef paraense assina menu de jantar do amazônia live

mariah carey

Cultura
