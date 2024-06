Renascer: por Eliana, Egídio rouba cacau de José Inocêncio

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) faz de tudo para sua própria alegria. Mas, dessa vez, o coronel Pica-Pau também irá satisfazer Eliana (Sophie Charlotte) - o que lhe dá benefícios. O pai de Sandra (Giullia Buscacio) manda seus capangas roubarem cacau nas terras de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O cacau está nas terras que eram de José Venâncio (Rodrigo Simas), ex-marido de Eliana. O filho de Inocêncio foi morto por Egídio e, agora, a dondoca luta para conseguir sua parte na herança do publicitário. Tudo produzido nessas terras não pode ser retirado.

Egídio (Vladimir Brichta) manda seus homens roubarem o cacau de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

Egídio, então, decide mandar seus homens roubarem o cacau. Ao descobrir os planos do amante, Eliana fica chocada. “Passando essa safra, vou te levar pra Paris”, promete o coronel Pica-Pau.

Eliana (Sophie Charlotte) gosta da atitude de Egídio (Vladimir Brichta) (Reprodução / Globo)

Eliana, por sua vez, quer muito mais do que já tem e do que é prometido a ela. “Não quero ser sua rainha, Egídio. Quero ser um coronel”, dispara a dondoca. Para comemorar o golpe que deram em Inocêncio, Egídio e Eliana transam no carro que era do coronel Firmino (Enrique Diaz), pai do fazendeiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)