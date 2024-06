Renascer: João Pedro fecha acordo com Egídio, mas Sandra desconfia do pai

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Egídio (Vladimir Brichta) são inimigos de longa data. Porém, esse desafeto não impediu o casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio), herdeiros dos coronéis. Indo além da aliança familiar, agora o caçula de Inocêncio firma um acordo com o arqui-inimigo. Sandra, por outro lado, desconfia das ações do pai.

Após conseguir uma boa parceria com os produtores rurais da região, João Pedro já está sob a mira de Egídio. Visando o próprio benefício, o coronel Pica-Pau coloca o orgulho de lado e vai até o genro para propor esquecimento das desavenças e união em um novo negócio. Mas João Pedro não é bobo e logo inclui Sandra na conversa.

João Pedro (Juan Paiva) exige que Egídio (Vladimir Brichta) coloque as terras no nome de Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

“Eu boto minha gente lá pra levantar suas roças, depois que você botar elas no nome de tua filha”, fala o rapaz. Egídio, entretanto, apresenta uma contra-proposta a João Pedro. “E se eu disser que passo minhas terras pra Sandra de papel passado, se você botar elas pra produzir como botou as tuas? Mas quem vende o cacau sou eu”, esclarece o fazendeiro.

Então, João decide dar um voto de confiança ao sogro e aceita o acordo. Quando Egídio vai até Sandra contar a novidade, a moça desconfia do pai e não acredita que ele esteja com boas intenções. Ao ser questionada sobre o que acha do trato, ela diz: “Que o senhor quer meter a mão no que João Pedro produzir”.

Sandra (Giullia Buscacio) não acredita nas boas intenções do pai (Reprodução / Globo)

Egídio, por sua vez, tenta se justificar. “Eu vou assumir a venda desse cacau, pra garantir que nem você e nem meu neto vão ser passado pra trás. Ou você acha que alguém naquela família tá preocupado com os teus direitos ou os dessa criança?”, fala o coronel. Mesmo assim, Sandra continua desconfiando do pai.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)